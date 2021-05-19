В Киеве на трех станциях метро вандалы повредили автоматические дефибрилляторы, которые лишь 12 мая разместили на платформах. Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена".

На станции" Университет" трое мужчин без надобности вынули дефибриллятор из бокса и открыли электроды. Теперь их надо заменить.

На станциях "Академгородок" и "Крещатик" неизвестные разбили крышки боксов оборудования.

А на "Арсенальной" дефибриллятор пытался похитить бездомный.

Напомним, что для киевской подземки закупили 52 автоматических дефибриллятора - по одному на каждой станции метро. Все они размещены в пассажирских зонах, чтобы ими смогли быстро воспользоваться в случае экстренной ситуации, когда счет идет на секунды.

Как сообщали "Подробности", в марте с помощью дефибриллятора удалось спасти жизнь пассажиру, у которого на станции "Дворец Спорта" случился сердечный приступ.