В киевском метро повредили три дефибриллятора, еще один пытались украсть (фото) [ Редактировать ]
Источник: Киевский метрополитен
В Киеве на трех станциях метро вандалы повредили автоматические дефибрилляторы, которые лишь 12 мая разместили на платформах. Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена".
На станции" Университет" трое мужчин без надобности вынули дефибриллятор из бокса и открыли электроды. Теперь их надо заменить.
На станциях "Академгородок" и "Крещатик" неизвестные разбили крышки боксов оборудования.
А на "Арсенальной" дефибриллятор пытался похитить бездомный.
Напомним, что для киевской подземки закупили 52 автоматических дефибриллятора - по одному на каждой станции метро. Все они размещены в пассажирских зонах, чтобы ими смогли быстро воспользоваться в случае экстренной ситуации, когда счет идет на секунды.
Как сообщали "Подробности", в марте с помощью дефибриллятора удалось спасти жизнь пассажиру, у которого на станции "Дворец Спорта" случился сердечный приступ.
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