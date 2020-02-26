В течение 2020 года в Киеве на всех 52 станциях метрополитена появятся дефибрилляторы.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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Изначально дефибрилляторы планировали установить на 20 станциях, однако потом было принято решение увеличить количество устройств для запуска сердца до 52.

Сейчас проект распоряжения находится на согласовании в структурных подразделениях КГГА. Это значит, что скоро на всех станциях метро установят дефибрилляторы.

Специалисты отмечают, правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь. Установка данных устройств в метро сделает этот вид транспорта более безопасным для пассажиров.

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