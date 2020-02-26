В киевском метро появятся дефибрилляторы [ Редактировать ]
В течение 2020 года в Киеве на всех 52 станциях метрополитена появятся дефибрилляторы.
Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на пресс-службу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Изначально дефибрилляторы планировали установить на 20 станциях, однако потом было принято решение увеличить количество устройств для запуска сердца до 52.
Сейчас проект распоряжения находится на согласовании в структурных подразделениях КГГА. Это значит, что скоро на всех станциях метро установят дефибрилляторы.
Специалисты отмечают, правильная первая медицинская помощь может спасти человеку жизнь. Установка данных устройств в метро сделает этот вид транспорта более безопасным для пассажиров.
Ранее мы сообщали о том, что в киевском метро заработает 4G.
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