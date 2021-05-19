В среду, 19 мая, в одном из ресторанов Киева произошла массовая драка и стрельба, в результате которой получил ранение сотрудник заведения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Конфликт произошел в ресторане на улице Ревуцкого. После возникшего словесного конфликта начали драться мужчины из двух компаний, которые отдыхали в заведении.

Во время потасовки один из участников конфликта достал травматический пистолет, сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом открыл огонь по оппонентам. Одна из пуль попала в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов.

Пострадавшего с ранением живота госпитализировали. Полицейские задержали 26-летнего мужчину, у которого изъяли оружие.

Ему сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УКУ) и умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УКУ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что 21 апреля в Киеве автомобилист стрелял из пистолета в сотрудника дорожной ремонтной бригады.