В ресторане Киева произошла стрельба, ранен администратор (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В среду, 19 мая, в одном из ресторанов Киева произошла массовая драка и стрельба, в результате которой получил ранение сотрудник заведения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Конфликт произошел в ресторане на улице Ревуцкого. После возникшего словесного конфликта начали драться мужчины из двух компаний, которые отдыхали в заведении.
Во время потасовки один из участников конфликта достал травматический пистолет, сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом открыл огонь по оппонентам. Одна из пуль попала в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов.
Пострадавшего с ранением живота госпитализировали. Полицейские задержали 26-летнего мужчину, у которого изъяли оружие.
Ему сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УКУ) и умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УКУ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что 21 апреля в Киеве автомобилист стрелял из пистолета в сотрудника дорожной ремонтной бригады.
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