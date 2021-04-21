В Киеве обстреляли дорожных рабочих: есть пострадавшие (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Киев Оперативный
В Киеве мужчина во время конфликта на дороге открыл огонь из пистолета по рабочим, чинившим дорожное полотно в Печерском районе столицы. Об этом сообщает "Киевавтодор".
Коммунальщики выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда. В частности, снимали старое покрытие. К ремонтной бригады подъехал мужчина на белом Renault Trafic и спровоцировал конфликт. Этого человека успели снять на фото.
После короткой словесной перепалки и толкотни агрессор открыл огонь: первый выстрел был в воздух, второй - по людям. Ранения получил механизатор фрезы - пукля попала уму в ногу.
Конфликт на дороге сняли свидетели.
После этого стрелок сбежал. Дорожники вызвали "скорую" и полицию, пострадавшего госпитализировали.
Агрессивного водителя задержали по горячим следам с помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". Оказалось, что злоумышленник бросил свою машину в Печерском районе столицы и пересел в другой автомобиль.
Полицейские остановили его на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника. Сейчас правоохранители проводят с ним первоочередные следственные действия, решается вопрос о правовой квалификации события.
Напомним, что недавно пьяные военные устроили стрельбу из пистолета в поезде "Константиновка - Киев".
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