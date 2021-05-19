Сполучені Штати підтвердили участь у першому саміті "Кримської платформи". Він відбудеться в Києві восени. Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив - Вашингтон засуджує порушення Росією норм міжнародного права в Криму та репресії, які вчиняє окупаційна влада проти кримських татар.

Вітчизняне МЗС ініціювало створення "Кримської платформи" задля повернення окупованого півострова Україні. До участі в її заходах уже зголосилася низка європейських лідерів.