Майже за два роки боротьби за справедливість

У Черкасах рідні загиблого Сергія Пацьори вже другий рік не можуть добитися правосуддя. Чоловіка жорстоко вбила компанія молодиків просто на очах його вагітної дружини у серпні 2019 року. Весь цей час обвинувачені у цьому злочині хоча і знаходяться під вартою, але суд і досі не виніс їм вирок. Чому, з'ясовув Станіслав Кухарчук.

Майже за два роки боротьби за справедливість мати Сергія Пацьори вже виплакала всі сльози. Після загибелі сина її життя перетворилось на судову тяганину. Каже, на кожному засіданні змушена дивитись в очі убивць. А ті зухвалою поведінкою ніби показують, що залишаться безкарними. Жоден навіть не вибачився за скоєне.

Віра та Володимир Пацьора, батьки загиблого:

Це все на очах відбувалось вагітної дружини Сергієвої говорять вони не винні, все…

Сергія вбили ввечері 15 серпня 2019 року. Чотири молодики накинулась на нього та друга із палицями та ножем. Хлопцеві завдали два смертельних поранення. Підозрюваних затримали наступного дня. Всі вони зараз у СІЗО, їх захисники клопочуть про звільнення з під-варти. Щоправда, спілкуватись з журналістами не хочуть.

Журналісти якісь такі були - не ганялись за жареним, не ганялись за падаллю гнилою. А це падаль, наш суд получається, адвокат іде.

Через півтора роки тяганини суд нарешті дійшов до допиту свідків. Усіх чотирьох підозрюваних до зали доправляють під конвоєм. Особлива пильність до братів Лук'ященків. За версією слідства - один з них завдав Сергієві смертельних ударів.

Першою допитують працівницю бару, в якому відпочивала в той вечір компанія нападників. Жінка стверджує, що бійки не бачила. Та на відео з камер спостереження вона упізнала всіх.

Яна Чепрага, свідок по справі:

Я помню, що було кілька людей- так, я бачила, що там була бійня, був мужчина ще один високий такий, повненький такий мужчіна.

Це відео головний доказ у справі. Після ударів ножем нападники починають бити хлопця палицями та ногами, а його вагітна дружина намагається захистити чоловіка. Обвинувачення вимагає для підсудних максимального покарання - пожиттєвого ув'язнення.

Олег Ткаченко, прокурор Черкаської обласної прокуратури:

Безпосередньо ті відеоматеріали, та протоколи у тому числі відтворення тих подій, які були також свідки, які безпосередньо в якійсь мірі бачили процес.

Цього разу по справі змогли допитати лише одного свідка, решта просто не з'явились. Засідання перенесли на 26 травня, а обвинувачених повернули до СІЗО. Та схоже їх це не засмутило.