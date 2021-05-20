Блінкен і Лавров дві години обговорювали умови стратегічного партнерства [ Редактировать ]
Дві години тривали перемови Держсекретаря США та голови МЗС Росії в ісландському Рейк'явіку. Блінкен і Лавров зустрілися в рамках міністерського саміту Арктичної ради. Говорили про Афганістан, Іран, КНДР і стратегічну стабільність.
Блінкен порушив і питання України. Зокрема, скупчення російських військ біля кордонів країни. Насамкінець заявив, що США прагнуть стабільних відносин із РФ. Однак, у разі агресії Кремля - відповідатимуть.
Ентоні Блінкен, державний секретар США:
Ми маємо розбіжності з Росією. І якщо Кремль виступатиме агресивно проти нас або наших партнерів, ми обов'язково відповімо. Президент Байден уже показав, як це і словом, і ділом. Однак таке будемо робити лише для захисту наших національних інтересів.
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