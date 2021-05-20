Дві години тривали перемови Держсекретаря США та голови МЗС Росії в ісландському Рейк'явіку. Блінкен і Лавров зустрілися в рамках міністерського саміту Арктичної ради. Говорили про Афганістан, Іран, КНДР і стратегічну стабільність.

Блінкен порушив і питання України. Зокрема, скупчення російських військ біля кордонів країни. Насамкінець заявив, що США прагнуть стабільних відносин із РФ. Однак, у разі агресії Кремля - відповідатимуть.

Ентоні Блінкен, державний секретар США: