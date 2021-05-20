На Востоке Соединенных Штатов Америки из-под земли после 17-летней зимней спячки вылезли цикады - насекомые, которые отличаются длительностью жизненного цикла.

В настоящее время насекомые распространены по 18 американским штатам. Ученые назвали их "Выводком Х". Наибольшее количество цикад находится в Мичигане и Западной Вирджинии.

Отмечается, что эксперты рассчитали, что с одного гектара земли появилось около полутора миллиона насекомых. Таким образом в США насчитывается десятки миллиардов цикад. При этом, если насекомые продолжат размножаться, то вскоре вся страна покроется так называемым "цикадным ковром".

.@JERutter and I finally got to see our first of the Brood X #cicadas this morning.



I captured this 4.5 hour time lapse of its transformation from nymph to adult.



SO. DANG. COOL. pic.twitter.com/tgA0vqP4IW — Gabriel Foley (@birdnirdfoley) May 14, 2021

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Кроме того, ученые из Вагенингенского университета, который находится в Нидерландах, смогли научить пчел распознавать коронавирусную инфекцию по запаху. Столь необычная технология может быть эффективной для диагностики людей в бедных странах "третьего мира".

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