На Востоке Соединенных Штатов Америки из-под земли после 17-летней зимней спячки вылезли цикады - насекомые, которые отличаются длительностью жизненного цикла.

В настоящее время насекомые распространены по 18 американским штатам. Ученые назвали их "Выводком Х". Наибольшее количество цикад находится в Мичигане и Западной Вирджинии.

Отмечается, что эксперты рассчитали, что с одного гектара земли появилось около полутора миллиона насекомых. Таким образом в США насчитывается десятки миллиардов цикад. При этом, если насекомые продолжат размножаться, то вскоре вся страна покроется так называемым "цикадным ковром".

