Швеция разрешила супермаркетам продавать насекомых как продукты питания. Об этом сообщает Шведское агентство по безопасности пищевых продуктов.

Согласно действующему законодательству ЕС, насекомые определяются как так называемая новая пища. Такие продукты не могут продаваться без предварительной оценки Европейской комиссией, что эти продукты не представляют угрозы для здоровья потребителей.

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27 октября Европейский суд принял решение, согласно которому целые насекомые не подпадают под действие предыдущего продовольственного законодательства, что открыло путь для продажи насекомых в Швеции.

Шведское агентство по безопасности пищевых продуктов предупреждает, что насекомые, как и другие продукты животного происхождения, могут содержать болезнетворные бактерии. Также у насекомых могут быть тяжелые металлы и другие токсичные вещества.

Некоторые насекомые, особенно мучные черви и сверчки, могут вызвать аллергические реакции – в частности у людей, которые также имеют аллергию на моллюски.

Компании обязаны проверять, есть продукты питания безопасными и были ли изготовлены с соблюдением требований гигиены.

Ранее сообщалось, что в Китае создали "насекомую" вакцину от коронавируса.