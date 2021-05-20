Ковід-паспорти в Україні з'являться через місяць [ Редактировать ]
Українські цифрові паспорти вакцинації розробляли у співпраці з командою, яка працювала над європейським зразком. І це має гарантувати швидкий та безперешкодний початок їх використання у шенгенській зоні.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина, вона перебуває з триденним візитом у Брюсселі. За її словами, політичної домовленості про визнання українських довідок досягнуто. Так само узгоджені всі технічні моменти. Тож приблизно через місяць українці зможуть літати до країн ЄС.
Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції:
Було прийнято рішення щодо визнання вакцин з третіх країн. Це перемовини, які ми розпочали ще два місяці тому з віцепрезиденткою Вєрою Юровою. У нас вже повністю готова IT інфраструктура для того, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС. І це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінного руху наших громадян в рамках Європейського Союзу.
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