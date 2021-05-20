Утім, сьогодні в Києві гарячої води було навіть із надлишком принаймні в районі метро "Деміївська". Просто біля Національної бібліотеки імені Вернадського із землі бив фонтан окропу.

Кількаметровий струмінь води зі шматками асфальту пошкодив припарковані навколо автомобілі. У більшості машин повибивало скло. У мерії пояснили - це було випробування тепломереж на міцність. Трубу, яку прорвало, проклали 43 роки тому.