Зустрічати гостей сьогодні готуються мешканці зоопарку Вашингтона. Він був зачинений для відвідувачів з листопада минулого року. Та відтепер до тварин дозволили пускати до шести тисяч людей щодня.

Зачекалися на гостей тамтешні панди - візитівка зоопарку. У четвер їх показали журналістам. Ті зафільмувати, як граються тато Тянь-Тянь і мама Мей Сянь зі своїми малятами.