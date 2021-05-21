Зоопарк Вашингтону відкрився для відвідувачів [ Редактировать ]
Зустрічати гостей сьогодні готуються мешканці зоопарку Вашингтона. Він був зачинений для відвідувачів з листопада минулого року. Та відтепер до тварин дозволили пускати до шести тисяч людей щодня.
Зачекалися на гостей тамтешні панди - візитівка зоопарку. У четвер їх показали журналістам. Ті зафільмувати, як граються тато Тянь-Тянь і мама Мей Сянь зі своїми малятами.
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