Володимир Зеленський допустив референдум з питання Донбасу [ Редактировать ]
Володимир Зеленський дав пресконференцію за підсумками двох років свого президентства. Провів він її в ангарі заводу Антонова.
Пообіцяв побороти корупцію, перетворити збиткові державні підприємства на прибуткові, і закон, який позбавлятиме олігархів впливу на медіа та владу.
Оприлюднити цей законопроєкт обіцяє вже наступного тижня. Щодо війни на Сході, то президент наголосив: альтернативи Нормандському формату немає. Але можлива паралельна розмова з Москвою. І саме питання Донбасу, на думку Зеленського, може стати першим, яке винесуть на Всеукраїнський референдум.
Володимир Зеленський, президент України:
У нас декілька планів щодо припинення війни і повернення наших тимчасово окупованих територій і людей, ми представимо на розсуд суспільству саме з такою тематикою, це один може бути з планів, якщо не спрацюють інші.
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