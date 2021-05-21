Володимир Зеленський дав пресконференцію за підсумками двох років свого президентства. Провів він її в ангарі заводу Антонова.

Пообіцяв побороти корупцію, перетворити збиткові державні підприємства на прибуткові, і закон, який позбавлятиме олігархів впливу на медіа та владу.

Оприлюднити цей законопроєкт обіцяє вже наступного тижня. Щодо війни на Сході, то президент наголосив: альтернативи Нормандському формату немає. Але можлива паралельна розмова з Москвою. І саме питання Донбасу, на думку Зеленського, може стати першим, яке винесуть на Всеукраїнський референдум.

Володимир Зеленський, президент України: