Українські цифрові паспорти вакцинації розробляють у співпраці з командою, яка працювала над європейським зразком. Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина, вона перебуває з триденним візитом у Брюсселі.

За її словами, політичної домовленості про визнання українських довідок досягнуто. Так само узгоджені всі технічні моменти. Тож приблизно через місяць українці зможуть літати до країн ЄС.

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції: