Євросоюз визнаватиме українські ковід-паспорти [ Редактировать ]
Українські цифрові паспорти вакцинації розробляють у співпраці з командою, яка працювала над європейським зразком. Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина, вона перебуває з триденним візитом у Брюсселі.
За її словами, політичної домовленості про визнання українських довідок досягнуто. Так само узгоджені всі технічні моменти. Тож приблизно через місяць українці зможуть літати до країн ЄС.
Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції:
Було прийнято рішення щодо визнання вакцин з третіх країн. Це перемовини, які ми розпочали ще два місяці тому з віце-президенткою Вєрою Юровою. У нас вже повністю готова іт-інфраструктура для того, щоб видавати сертифікати, які відповідають стандартам ЄС. І це рішення вже фактично відновлює можливість для повноцінного руху наших громадян в рамках Європейського Союзу.
по теме
У посвідці про імунізацію має бути відмітка про два щеплення вакциною, схваленою в ЄС чи ВООЗ. А це препарати від компаній "Пфайзер/Біонтек", "Модерна", "Астразенека", "Джонсон і Джонсон"та "Сінофарм"
У Євросоюзі домовилися відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників із третіх країн. Рекомендацію тепер має схвалити Рада ЄС
Після багатомісячної заборони дозволили виходити на вулицю вночі - молодь почала дозволяти собі й решту вільностей - знімати маски та збиратися натовпами
Подолати постковідні симптоми найефективніше допомагає кисневий концентратор. Відтепер його можна безоплатно орендувати в сімейного лікаря і "підтягти" здоров'я вдома
Після піврічної перерви запрацювали кінотеатри й літні тераси у кафе й ресторанах. Окрім цього, в уряді скасували заборону на торгівлю в непродуктових крамницях