На Донбасі за добу зафіксували десять обстрілів [ Редактировать ]
Ворог не припиняє атак на Донбасі. Напередодні зафіксували 10 порушення режиму тиші.
Супротивник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Утрат серед наших військових немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
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