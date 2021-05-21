Загроза теракту в одній з київських шкіл. Кіберполіція викрила інтернет-переписку в чаті - із закликами до розстрілу учнів. Навчальний заклад взяли під посилену охорону. Чи справді була небезпека? З'ясувала Олена Логінова.

Сьогодні тут усе спокійно. Це київська школа номер 250 в одному зі спальних районів столиці. Саме над нею нависла загроза теракту, схожого на трагічний розстріл дітей в російські Казані.

Днями кіберполіція під час моніторингу спілкування в соцмережах виявили груповий чат в якому було майже 170 користувачів. Його учасники грозилися вчинити теракт з розстрілом учнів у школі вже наступного дня. Писали ось таке:

Завтра школа номер 250 міста Київ запам'ятає цей день назавжди!

Інший учасник цього ж чату пізніше розмістив фото рушниці Іж-81, яку він нібито вкрав у свого батька. Правоохоронці зреагували миттєво..

Антон Єфімов, керівник Деснянської окружної прокуратури міста Києва:

Один із учасників чату обговорював те що він 19 травня планує на території середньої загальноосвітньої школи 250 вчинити теракт за аналогією того, що мало місце в Казані Російської Федерації. Зазначене повідомлення було невідкладно направлене до Деснянського відділу поліції.

Вчора до школи направили посилену охорону поліції. Керівництво школи запевняє для них це стало справжнім шоком. Про такі переписки учнів вони ніколи не чули.

Ольга Павленко, заступник директора з виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи № 250:

Жодного разу ми не чули про те, що наші учні якимось чином беруть участь в таких от спільнотах, ведуть якісь переписки такого ніколи не було і ми про це не знали до вчорашнього дня і ми нічого не чули - вживалися заходи стосовно безпеки наших учнів, на території закладу були розставлені пости, в закладі освіти працювали правоохоронні органи і так вони були з нами до кінця освітнього процесу, освітній процес продовжувався повністю в повній мірі.

Не могли прийти до тями і батьки. З таким вони раніше не зустрічалися. Розповідають - хвилювалися за дітей. Однак все одно повели до школи - бо бачили посилену охорону поліції.

Тут було дуже багато міліціонерів вони були і в штатському і в бронежилетах і просто в форм. Мені перші години було якось не по собі. Я розуміла, що держава захищає, держава бачить. Кіберполіція працює, слава богу, але до першої години було моторошно і хотілось дитину забрати.

Мені дуже страшно було після всіх подій які відбуваються в інших школах в інших країнах ми чуємо бачимо. Страшно, хочеться, щоб більше було охорони, щоб батьки були більш пильні до своїх дітей, тих же підлітків. Де вони проводять час, чим вони займаються.

Зараз всі посилені заходи охорони в школі зняті, безпеці учнів нічого не загрожує, а заняття проходять у звичному режимі.

Правоохоронці встановили, що всі погрози були лише жартом неповнолітніх. Особу одного з двох призвідників - вже встановлено. Це 15-річний хлопець. І він учень іншої школи.

Антон Єфімов, керівник Деснянської окружної прокуратури міста Києва:

В ході першочергових слідчих дій було встановлено, що автором зазначеного повідомлення щодо вчинення терористичного акту є неповнолітня особа 2005 року народження до цієї особи прийшли в помешкання, проведено обшук. Зазначена особа повідомила, що дане повідомлення вона розмістила виключно заради жарту інша особа яка, в даний час, встановлюється розмістила зображення рушниці яку начебто він викрав у свого батька. Встановлено що дійсно був лише жарт, але правоохоронці змушені були відреагувати на це повідомлення.

Те що це жарт, звичайно зраділи всі. З батьками та учнями проведено профілактичну бесіду. А от чи будуть такі "жартівники" покарані?

Антон Єфімов, керівник Деснянської окружної прокуратури міста Києва:

Кримінальне покарання за вчинення зазначених дій їм не загрожує, оскільки вони спілкувалися між собою і все це носило характер жарту. Вони не здійснювали несправедливе повідомлення про вчинення злочину, правоохоронців не викликали, з ними просто проведена профілактична бесіда.

Правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження за фактом можливого незаконного використання зброї. Оскільки під час переписки були викладені фото рушниці, яку неповнолітній начебто вкрав у батька.