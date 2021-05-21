На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей найбільше в Європі. Розташоване воно на Кінбурнському півострові. Квітів тут мільйони, різнобарвним килимом вкриті 60 гектарів.

Зазвичай з'являються вони на початку травня, втім, цього року через холодну затяжну весну цвітіння забарилося. Милуватися орхідеями можна безоплатно. А от рвати чи копати співробітники парку не радять - в іншому місці вони не ростимуть. Усі 5 видів тамтешніх орхідей занесені до Червоної книги.

Олег Деркач, еколог: