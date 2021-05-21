Через це їх евакуювали до тимчасових притулків

Циклон "Тауктає" на заході Індії забрав життя вже понад сотні людей. Ще десятки осіб вважаються зниклими безвісти. Циклон назвали найпотужнішим у країні за останніх 20 років.

Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили лінії електропередач. Чимало будівель зруйновані чи у воді. Оселі сотні тисяч місцевих жителів стали непридатними для життя.

Через це їх евакуювали до тимчасових притулків. Індійська влада повідомила про закриття портів, летовищ і деяких автомагістралей.