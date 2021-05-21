На коронавірусному фронті все стабільно. За добу кількість нових хворих майже не змінилася - 5 тисяч. Тих, хто одужав, теж стабільно багато - майже 13 тисяч. Померло - 202 людини. Найбільше інфікувань у Києві.

Далі - Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, та Київська області. Щеплення минулої доби отримали майже 19 тисяч українців. А загалом від початку вакцинальної кампанії - майже мільйон.