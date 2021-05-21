На Харківщині хочуть закрити гімназію: чим не догодила школа? [ Редактировать ]
12 кілометрів - суцільним бездоріжжям. Так пропонують діставатися до школи учням одного із сіл на Харківщині. Їхню гімназію закривають, а гроші чиновники вирішили спрямувати на будинок культури та освітлення села. Чим не догодила школа цікавилася Світлана Шекера.
Учителька молодших класів Вікторія Іванівна показує кабінет.
Є всі необхідні прилади - це й дошка, і проєктор, у дітей є контейнери, де вони зберігають речі, також є принтер, ноутбук, колонка.
А ще встановили нову економну газову котельню. Загалом у гімназії навчається 68 учнів. Як для сільської школи, то вона майже укомплектована. Однак за новою стратегією регіону - заклад мають закрити. Місцевий староста пояснює - треба економити.
Василь Боков, староста Куп'янської міської ради:
Якщо учень обходиться осинівській школі відчули більше 36 тисяч на одного. Люди привикли і жалко. Ну нельзя так нужно рухатися вперед.
"Рухатися" для осинівських дітей, на думку посадовців, - це за 12 кілометрів діставатися суцільним бездоріжжям до школи міста Куп'янськ. На зборах у клубі викладають нову стратегію.
- В чем вина, почему школа закрывается?
Олег Усик, житель села Осинове:
Всі діти не можуть вміститися в автобус. Скільки ходок буде робить маршрутка?
Чиновники кажуть, уже знайшли для дітей два автобуси. Втім, визнають: ремонт дороги ще не починали.
Василь Боков, староста Куп'янської міської ради:
Що касається студенчеськой дороги, її ви бачили, вона ужасна, її нема. Кошти наскільки я розумію. А там називається і 2 млн, будуть виділення із обласного бюджету. но їх може, щоб дорогу повністю зробить, трохи не хватить.
Очільниця міського відділу освіти - розхвалює батькам гуртки та секції в міських школах. А ще - пропонує дистанційну освіту або ж екстернат. На її думку, це краще, ніж уроки у сільській гімназії. На камеру говорити відмовляється.
Я себе погано почуваю.
Скільки саме коштів не вистачає на утримання Осинівської гімназії, ніхто не говорить. Директорка навчального закладу вирахувала - йдеться про 750 тисяч гривень на рік. Учителі запропонували зекономити на них.
Наталія Ляшенко, директорка Осинівської гімназії:
Хочемо економити на теплопостачання. Хочемо економити світло, хочемо задіяти спонсорів. Хочемо відмовитися від престижності праці, яка оцінюється зараз для педагогів 16 відсотків, а ми згодні на 5%.
Остаточне рішення ухвалять депутати Куп'янської міської ради під час сесії на початку червня. Зневірені осинівці кажуть, якщо гімназію закриють, селяни перекриють дорогу.
по теме
Гроші, що йшли на освітній заклад - чиновники вирішили спрямувати на будинок культури та освітлення села. А от дітей переводять до школи сусіднього райцентру
У чому секрет швидкої зміни кольорів на карті карантину?
Вчителька інформатики під час уроку наказала семикласнику Владиславу Виборнову з'їсти паперового літачка, а згодом пригрозила кухонним ножем відрізати пальця
Люди обурені - кажуть: обіцяли збільшення зарплат, а натомість забирають і те, що було. Куди поділися гроші?
Заклад матиме шестиповерхову будівлю та 11 аудиторій - там зможуть навчатися до 700 студентів