Циклон в Індії забрав життя у понад сотні людей [ Редактировать ]
Циклон "Тауктає" на заході Індії забрав життя вже понад сотні людей. Ще десятки осіб - вважають зниклими безвісти. Циклон назвали найпотужнішим в країні за останні 20 років. Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили лінії електропередач. Чимало будівель - зруйновані чи затоплені.
Оселі сотні тисяч місцевих жителів стали непридатними для життя. Через це їх евакуювали до тимчасових притулків. Індійська влада повідомила про закриття портів, летовищ і деяких автомагістралей.
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