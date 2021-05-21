Циклон "Тауктає" на заході Індії забрав життя вже понад сотні людей. Ще десятки осіб - вважають зниклими безвісти. Циклон назвали найпотужнішим в країні за останні 20 років. Сильний вітер і зливи повалили дерева, пошкодили лінії електропередач. Чимало будівель - зруйновані чи затоплені.

Оселі сотні тисяч місцевих жителів стали непридатними для життя. Через це їх евакуювали до тимчасових притулків. Індійська влада повідомила про закриття портів, летовищ і деяких автомагістралей.