В пятницу, 21 мая, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль раскрыл детали графика поступления вакцин от коронавируса в Украине. Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

До конца мая ожидаются поставки нескольких препаратов.

Относительно подписанных контрактов. С компанией Pfizer подписано контрактов на 21,2 млн доз вакцин. Из них - 1,2 млн доз по инициативе COVAX. По этой инициативе уже 240 тысяч доз поставлено в Украину. До конца мая должно быть поставлено почти 350 тысяч доз, во втором квартале - 500 тысяч, другие поставки - в 3 и 4 квартале соответственно.

Глава правительства отметил, что законтрактовано 10 млн доз вакцины Novavax.

"Novavax - 10 млн доз, 4 млн доз - в августе, затем 2 млн доз ежемесячно", - сказал он.

Также более 10 млн доз вакцины Украина получит от компании AstraZeneca.

AstraZeneca - более 10 млн доз: 6,8 млн - по COVAX, а 2 млн - от Serum института. 1,2 млн доз мы ожидаем из Польши по договоренности с Европейской комиссией. По сто тысяч нам также обещают наши страны-партнеры.

Премьер-министр добавил, что по 500 тысяч доз от Serum института может быть поставлено в мае, июне и июле, согласно подписанному контракту, а почти 900 тысяч уже поставлены.

По Sinovac - 1,9 млн доз. И соответственно также график: 26 мая - 500 тысяч и еще 200 тысяч доз в начале июня.

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Кроме того, в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer. Поставка осуществляется в рамках глобальной инициативы COVAX помощи бедным странам вакциной от коронавируса.

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