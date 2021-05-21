Америка может поставить Украине COVID-вакцину - Ляшко [ Редактировать ]
Ведущая американская компания может поставить Украине вакцину от COVID. Эта поставка ожидается до августа 2021 года. Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Первый рабочий день и первая встреча о главном - обеспечение украинский вакцинами. Мне выпала честь встретиться с большими друзьями Украины в США: бывшим американским конгрессменом Джимом Слаттери и его коллегами", - отметил Ляшко.
На встрече обсуждали борьбу с пандемией COVID-19.
"Вопросы вакцинации украинцев сегодня для меня являются первоочередными в повестке дня. Получил заверения в помощи поставки в Украину вакцины от ведущей американской компании. В ходе беседы отметил, что вопрос получения вакцины против коронавируса до августа 2021 находится под моим личным контролем и является приоритетным. Обещания надо выполнять", - добавил Ляшко.
При этом он не уточнил, какая именно компания поставит вакцину.
Ранее новоназначенный глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что в ближайшее время в Украине будут открывать центры вакцинации.
по теме
По его словам, дефицит этих препаратов не позволяет справедливо их распределять между странами, которые сталкиваются с новыми волнами распространения инфекции
Регулятор ЕС по лекарственным средствам заявил 21 мая, что вторую дозу вакцины против COVID-19 от AstraZeneca нельзя делать тем, у кого возникли тромбы
Поставки планируются до конца этого года
Новоназначенный министр анонсировал, что в ближайшее время в Украине будут открывать центры вакцинации
Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу