Ведущая американская компания может поставить Украине вакцину от COVID. Эта поставка ожидается до августа 2021 года. Об этом в Facebook заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Первый рабочий день и первая встреча о главном - обеспечение украинский вакцинами. Мне выпала честь встретиться с большими друзьями Украины в США: бывшим американским конгрессменом Джимом Слаттери и его коллегами", - отметил Ляшко.

На встрече обсуждали борьбу с пандемией COVID-19.

"Вопросы вакцинации украинцев сегодня для меня являются первоочередными в повестке дня. Получил заверения в помощи поставки в Украину вакцины от ведущей американской компании. В ходе беседы отметил, что вопрос получения вакцины против коронавируса до августа 2021 находится под моим личным контролем и является приоритетным. Обещания надо выполнять", - добавил Ляшко.

При этом он не уточнил, какая именно компания поставит вакцину.

Ранее новоназначенный глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что в ближайшее время в Украине будут открывать центры вакцинации.