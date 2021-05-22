В Киеве фиксируют жуткие показатели заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в Киеве зарегистрировали 298 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 204 078 инфицированных COVID-19. 5004 человека умерли (10 - за минувшие сутки), еще 142 201 человека выздоровели (1934 - за минувшие сутки).Медики приняли решение о госпитализации 33 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", также 126 человек попали в больницы с пневмонией и подозрением на COVID-19.
Отмечается, что среди заболевших:
- 171 женщина в возрасте от от 18 до 87 лет;
- 103 мужчины, возрастом от 18 до 87 лет;
- 24 ребенка - от 18 дней до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Соломенском районе (93 человека), Святошинском районе (56 случаев) и Днепровском районе (Днепровском районе (33 пациента).
Читайте также, За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 4606 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, за 24 часа госпитализированы 1 665 человек, умерло 178 человек, а выздоровели более 12,5 тысяч украинцев.
Кроме того, в Украину придет четвертая волна коронавируса. Новый всплеск заболеваний ориентировочно ожидается через две-три недели после майских праздников, киевский врач-эпидемиолог добавляет, что теплая погода не спасет от распространения коронавируса.
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Данные были опубликованы в недавней публикации в британском научном журнале