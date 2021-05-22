В Умани произошла стрельба с участием хасидов (фото) [ Редактировать ]
В Умани в субботу, 22 мая, произошла стрельба в хасидском квартале. В результате инцидента двое хасидов получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.
Стрельба произошла около 15:00 на улице Софьи Перовской.
"В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу", - сообщили в полиции.
Сейчас на месте продолжаются следственные действия.
"Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который убежал до приезда правоохранителей", - добавили в полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, что 21 апреля в Киеве автомобилист стрелял из пистолета в сотрудника дорожной ремонтной бригады.
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