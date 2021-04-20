Неизвестный открыл огонь по посетителям супермаркета в Нью-Йорке. В результате один человек убит, двое ранены, стрелок скрылся с места происшествия.

По данным издания, инцидент со стрельбой произошел в магазине Stop & Shop на Лонг-Айленде около полудня по местному времени. На место происшествия прибыли власти штата. В полиции Нью-Йорка сообщили, что стрелок скрылся с места преступления. В настоящее время правоохранители его разыскивают. Мотивы стрелявшего не известны.

В поисках преступника правоохранители проверяют близлежащие окрестности. Школы уведомили о необходимости заблокировать входы. Жителей района попросили оставаться дома и не выходить на улицы без особой необходимости.

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Кроме того, в трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба, в результате инцидента погибли семь человек. Еще двое людей пострадали, убитые были азиатского происхождения, при этом связь между убийствами пока не установлена.

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