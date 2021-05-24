Еще в ноябре 2019 года трое ученых из Уханя, которые работали с коронавирусами, одновременно попали в больницу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки.

Их госпитализировали в тяжелом состоянии за месяц до начала пандемии.

Заболевание вирусологов напоминало как COVID-19, так и ОРВИ. В газете считают, что эта информация является очередным доказательством гипотезы о том, что коронавирус вытек из уханской лаборатории.

С такими выводами согласен и бывший руководитель группы Госдепартамента США по происхождению COVID-19 Дэвид Ашер.

Я очень сомневаюсь, что три человека в особо защищенных условиях лаборатории третьего уровня, которая работает с коронавирусами, в одну неделю заболевают ОРВИ, попадают в больницу, и это никак не связано с коронавирусом.

Кроме того, ВОЗ оценила угрозу возникновения новых штаммов COVID. Сейчас в мире выявляют четыре основных мутации коронавируса, среди них: индийский, южноафриканский и британский штаммы, при этом спрогнозировать появление новых вариантов патогена очень тяжело.

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