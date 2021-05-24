Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив, вошедший в финальный список кандидатов на должность главы САП, уличен в недостоверном декларировании,дружбе с криминалитетом и участием в громких делах, завершившихся "договорняками". Об этом сообщает Телеграм-канал со ссылкой на свои источники в НАБУ.

"Имя его прочно связано с делом "янтарных прокуроров", газовым и энергетическим делам экс-депутатов Онищенко и Мартыненко, а также местным криминалитетом. Почему Симкив не ответил за разворовывание недр и почему на сегодня он один из претендентов на должность главы САП? СМИ, активисты (в том числе и пострадавшие от нападения неизвестных – Ред.), журналисты-расследователи единогласно утверждают: Симкив небезосновательно подозревается в служебной халатности, превышении власти, взятках, недекларировании, "крышевании" добычи полезных ископаемых, разглашении данных досудебного следствия", - говорится в публикации.

Кроме того, прокурор не считает нужным давать пояснения журналистам о несоответствии своего имущественного состояния.

"Неработающие жена и свекровь обзавелись элитными квартирными метрами, у самого прокурора появился, потом сгорел при неизвестных обстоятельствах автомобиль BMW, но ездить на чем-то надо, поэтому – есть AUDI. Не комментирует антикоррупционный прокурор и дружбу своей жены с семьей ровенского криминального авторитета Андрея Федорчука", - подчеркивается в публикации.

При этом в сообщении отмечается: "В целом, карьера и профессиональный рост этого конкретного представителя надзорного ведомства лишь отображает украинские прокурорские реалии – во всех громких делах засветился, но "прошел между капельками"".