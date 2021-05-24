Смертельний забіг: у Китаї загинули понад 20 людей через непогоду [ Редактировать ]
Спортивний забіг перетворився на смертельний. У Китаї Понад 20 людей загинули через негоду під час марафону. Учасники мали пробігти 100 кілометрів на високогір'ї. Змагання стартували зранку, а вже увечері на одній із ділянок шлях екстремально знизилася температура, почався крижаний дощ і град.
Деякі учасники перестали виходити на зв'язок, тоді вирішили розпочати рятувальну операцію. До пошуків спортсменів залучили понад тисячу рятувальників, а також безпілотники та тепловізори. Загалом у марафоні взяли участь172-ві людини.
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