Спортивний забіг перетворився на смертельний. У Китаї Понад 20 людей загинули через негоду під час марафону. Учасники мали пробігти 100 кілометрів на високогір'ї. Змагання стартували зранку, а вже увечері на одній із ділянок шлях екстремально знизилася температура, почався крижаний дощ і град.

Деякі учасники перестали виходити на зв'язок, тоді вирішили розпочати рятувальну операцію. До пошуків спортсменів залучили понад тисячу рятувальників, а також безпілотники та тепловізори. Загалом у марафоні взяли участь172-ві людини.