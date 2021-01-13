В 2021 году бывший объединенный чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко планирует вернуться на победный путь. Об этом он написал на своей странице в Instagram, сделав соответствующий пост.

Украинский спортсмен опубликовал первый пост в этом году, не считая отрывка своего интервью, после поражения в бою за звание абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса.

В нем Ломаченко намекнул, что ждет многого от предстоящего года.

Я за себя постою. Не оставляю места для сомнений. 2021 год. Не могу дождаться.

Как ранее сообщалось, менеджер Василия Ломаченко - Эгис Климас заявил о том, что спортсмен может сменить весовую категорию и перейти в супер-легкий вес.

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