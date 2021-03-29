Ломаченко возвращается на ринг: названа дата и соперник [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Следующим соперником украинского боксера-легковеса Василия Ломаченко (14 побед, 10 - нокаутом, 2 поражения), станет 32-летний японец Масайоши Накатани (19 побед, 13 - нокаутом, 1 поражение). Об этом глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил в интервью Youtube-каналу Barbershop Conversations.
Либо в последнюю неделю июня, либо 10 июля Ломаченко подерется с Накатани - парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, этот бой утвержден.
Масайоши Накатани в своем последнем бою 12 декабря 2020 года нокаутировал пуэрториканца Феликса Вердехо. Перед этим японец дважды побывал в нокдауне, но смог переломить ход поединка и завоевав титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
33-летний Ломаченко ранее владел чемпионскими титулами в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Поражение от американца Теофимо Лопеса стало вторым в его карьере.
"Подробности" писали, сколько за чемпионский бой получили Василий Ломаченко и Теофимо Лопес.
Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес пока не намерен встречаться на ринге с украинским экс-чемпионом Василием Ломаченко. Его следующий соперник - австралиец Джордж Камбосос.
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