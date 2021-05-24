В ВОЗ заявили о новом смертоносном вирусе [ Редактировать ]
В понедельник, 24 мая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о появлении нового смертоносного вируса. Об этом глава ВОЗ заявил на брифинге.
По его словам, мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.
На данный момент в мире пандемия коронавируса, всего выявили 167 млн случаев заражения, а умерли 3,4 млн пациентов.
Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус.
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Кроме того, ВОЗ оценила угрозу возникновения новых штаммов COVID. Сейчас в мире выявляют четыре основных мутации коронавируса, среди них: индийский, южноафриканский и британский штаммы, при этом спрогнозировать появление новых вариантов патогена очень тяжело.
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