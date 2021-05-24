В Британском графстве Суссекс был открыт для посещения туристов замок Арундел, который был построен еще в средневековье, спустя всего лишь три дня оттуда были украдены ценности и реликвии.

Похищения проходили во время экскурсий. В итоге ущерб от ограблений составил миллион фунтов стерлингов. Внутри комнат была установлена сигнализация, которая сработала во время ограбления, однако полицейские не успели задержать виновных.

Отмечается, что среди украденных вещей находится уникальные четки Марии Стюарт, являющейся королевой Шотландии и Франции во второй половине 1500-х годов. Также был зафиксирован факт пропажи чаши для коронации, золотых и серебряных драгоценностей. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия.

Читайте также, сосуд с кровью Папы Римского Иоанна Павла II был украден из собора в итальянском городе Сполето. Фиал представляет из себя золотой крест с пузырьком внутри, Его пропажу служители собора обнаружили вечером 23 сентября, после чего сразу вызвали карабинеров.

Кроме того, японская полиция разыскивают двух мужчин, которые, во время переговоров о покупке положили необработанный рубин в шкатулку и сбежали из магазина в центре Токио. Здание расположено недалеко от станции Ginza Tokyo Metro Co., в районе, где работает множество элитных магазинов.

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