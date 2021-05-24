Стихійних смітників на Черкащині сотні, якщо не тисячі

Червоні екологічні зони не дивина для України. Стихійні сміттєзвалища часто прикрашають наймальовничіші краєвиди.

На Черкащині екологічна інспекція разом з патрульними взялася за такі смітники. Їх лише на околицях Черкас десятки, якщо не сотні.

Місцеві жителі та відпочивальники захаращують побутовим мотлохом яри, посадки, ліси та пляжі. Боротися із незаконними смітниками мали б органи місцевого самоврядування, та через невисокі штрафи чиновники подекуди дивляться на проблему "крізь пальці".

Дніпро, сосновий ліс. Це мальовниче місце - частина орнітологічного заповідника державного значення. Хоча тут і діють суворі обмеження, але, як бачите, відпочинок на березі для громадян дозволений.

Земельна ділянка належить до Золотоніської ОТГ. І за законом саме місцева влада мала б відповідати за її благоустрій. Стихійні смітники після горе-відпочивальників ніхто не прибирає. І така картина на узбережжі чи не під кожним кущем. Щоб хоч якось змусити чиновників працювати, екоінспекція фіксує стихійне сміттєзвалище на еко-мапі.

Ми забиваємо точку, встановлюємо координати, і вже потім - ці координати передаємо на місцевий орган самоврядування щодо ліквідації такого несанкціонованого сміттєзвалища.

Якщо ж місцева влада не відреагує - на неї чекає штраф. Щоправда незначний - усього вісімсот п'ятдесят гривень.

Рік тому на цьому місці в селі Худяки було величезне стихійне сміттєзвалище. Сюди роками звозили непотріб. Місцями купи сміття перегороджували навіть дорогу. Після приписів екологів та кількох штрафів - керівництво ОТГ усе ж почало розчищати смітник. І на його місці вже планують розбити зелену зону. На узбережжі під Худяками завали теж поступово прибрали.

Олександр Заярний, керівник комунального підприємства Леськівської ОТГ:

З часом люди зрозуміють, що є чистота і треба щось, а то весь час шукають хтось, хтось повинен хтось, хтось. Ну вирішили, що ми хтось і ми будемо по тихеньку наводити порядок.

Усе сміття після відпочинку родина пані Тетяни збирає в пакет - і завжди вивозить. Жінка каже, на березі справді стало чистіше.

Оно подивіться - пакетик стоїть на виїзді. Оно в кущах. Ми позбирали в пакетик, он там положили.

Стихійних смітників на Черкащині сотні, якщо не тисячі - запевняють екологи. Екоінспекція разом із патрульною поліцією систематично проводить рейди. Долучитися до боротьби - закликають і усіх небайдужих.

Олександр Позняков, начальник Черкаського управління державної екологічної інспекції Центрального округу:

На сайті Мінприроди розміщується додаток екомапа, кожна людина може встановити такого роду додаток, зайти на нього і забити точку, зробити фото. Потім ці данні потрапляють до органів влади, попадають до нас, встановлюються на контроль і ми начинаємо далі контролювати процес.

Нещодавно екологам закон розв'язав руки. тепер інспекція може не лише штрафувати місцеву владу за безлад на території, а й вимагати відшкодування збитків, завданих довкіллю. Тобто йдеться про десятки тисяч гривень із місцевого бюджету.