Virgin Galactic випробувала космічний шатл [ Редактировать ]
Компанія Virgin Galactic, що належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, успішно Випробувала космічний шатл.
Апарат із чотирма астронавтами на борту відстикувався від літака-носія, піднявся на висоту майже 90 кілометрів і повернувся на злітно-посадкову смугу у штаті Нью-Мексико.
Під час наступного тестового запуску число пасажирів збільшать. А в майбутньому Virgin Galactic планує розвивати космічний туризм. Один квиток у космос коштує 250 тисяч доларів, місце забронювали вже 600 людей.
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