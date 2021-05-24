Компанія Virgin Galactic, що належить британському мільярдеру Річарду Бренсону, успішно Випробувала космічний шатл.

Апарат із чотирма астронавтами на борту відстикувався від літака-носія, піднявся на висоту майже 90 кілометрів і повернувся на злітно-посадкову смугу у штаті Нью-Мексико.

Під час наступного тестового запуску число пасажирів збільшать. А в майбутньому Virgin Galactic планує розвивати космічний туризм. Один квиток у космос коштує 250 тисяч доларів, місце забронювали вже 600 людей.