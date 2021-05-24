Недоступне житло у Німеччині. Там протестують проти завищених цін на оренду. Скільки жителі великих міст платять за оренду помешкання? І чи є правовий механізм регулювання цін на ринку нерухомості? Докладніше - Тетяна Логунова.

"Зробіть житло доступним"- з такою вимогою на вулиці Берліна вийшли десятки тисяч людей. Німці, більшість з яких не мають власного помешкання, а орендують квартири, просять уряд втрутитися у ситуацію на ринку нерухомості. І зупинити ріст цін.

Кім Майєр, учасник акції протесту:

Наша вимога така: кожна людина повинна мати дах над головою. І не боятися, що її виселять на вулицю.

Стримати ріст орендної плати - нещодавно спробувала влада Берліна. Сенат ухвалив закон, який забороняв власникам нерухомості здавати житло за завищеними цінами. І встановлював граничну вартість оренди - 10 євро за квадратний метр. Майже пів року мільйони жителів столиці платили за помешкання на кілька сотень євро менше. Аж раптом цей закон скасував Конституційний Суд. І зобов'язав орендарів повернути власникам нерухомості недоплачену різницю.

Кім Майєр, учасник акції протесту:

Конституційний Суд пояснив, що земля Берлін не мала повноважень для обмеження росту орендної плати, бо це у компетенції федерального уряду. Тож ми закликаємо уряд зайнятися цим питанням.

Ціни на оренду житла в Німеччині і справді чималі. Особливо, у великих містах.

Одно- чи двокімнатна квартира, метраж - 40-50 квадратів, у більш-менш центральному районі. У Берліні за таке помешкання нині просять більше тисячі євро у місяць. Щоправда, це так звана "тепла оренда", яка включає в себе і вартість комунальних послуг. Оплачувати їх окремо - вже непотрібно.

Як зробити орендоване житло дешевшим - мітингарі знають. Вони пропонують державі націоналізувати житловий фонд, який належить великим компаніям з нерухомості. І встановити адекватні ціни.

Петра, учасниця акції протесту:

Я за відчуження майна концернів. Не може такого бути, щоб люди віддавали за оренду помешкання 60 відсотків свого місячного прибутку. Право на житло - це основне право людини.

У місцевих політиків - ідеї не такі радикальні. Вони пропонують більше будувати, щоб задовольнити попит на ринку нерухомості і, відповідно, знизити ціни. Втім, чи спрацює цей рецепт, сказати важко. За останні кілька років у Німеччині побудували більше мільйона нових квартир. Але це ніяк не здешевило ціни на ринку нерухомості.