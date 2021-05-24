Виверження вулкану Ньїран-Гонго в Конго. Жертвами стали 15 людей. І ця цифра може бути не остаточною. З міста мільйонника евакуювали місцевих. Серед них і українські миротворці, які базуються в кількох десятках кілометрів від жерла. Яка нині там ситуація - у військових розпитував Геннадій Вівденко.

Українська база миротворців - за кілька кілометрів від жерла найактивнішого вулкана у світі Ньїран-Гонго. Коли в суботу почалося виверження - нашим бійцям довелося терміново евакуюватися. Дві сотні українських військових залишили табір. Техніку, а це гелікоптери та спецавтомобілі - також екстрено передислокували.

Юрій Кульпа, помічник командира 18 окремого вертолітного загону:

Зберігаємо спокій, тому що на сьогоднішній день ситуація не така гаряча, як була минулого разу - хотілося б заспокоїти членів наших родин. Усе з нами нормально усе гаразд.

Лава за добу дісталася передмістя Гоми. На своєму шляху вулканічна маса знищила три населених пункти. І зупинилася поблизу міжнародного аеропорту. Загинули 15 людей. Місцева влада закликала населення - залишити місто. Сусідня Руанда - відкрила для біженців кордони.

Наразі українські миротворці вже повернулися в повному бойовому складі в базовий табір. Службу несуть у черговому режимі. І в разі повторного виверження - готові до евакуації, каже командування.

Андрій Капустинський, перший заступник командира 18 окремого вертолітного загону:

Після того як більш менш активність вулкану стабілізувалась і знизилась то ми після другої ночі повертатись у табір. Два вертольоти повернулись у Гому три вертольти покамість зараз знаходяться у Букаву. С сьогоднішнього дня місія заборонила використання аеропорту Гому в тому числі по перельотам у зв'язку із вулканічної обстановкою.

За словами миротворців, вулкан ще активний. Відчутні підземні поштовхи. В небі вулканічний пил. Тож військові з місцевими вулканологами - моніторять ситуацію.

Андрій Капустинський, перший заступник командира 18 окремого вертолітного загону:

Командир знаходиться в аеропорту запускається для того, щоб провести повітряну розвідку району вулкану по вулканічній обстановці. Взяли на борт із собою фахівців вулканологів сейсмологів. І так щоденно один - два вильоти по спецдозволу місії, щоб моніторити обстановку по вулкану.

Востаннє вулкан Ньїра-Гонго вивергався у 2002 році, тоді загинули 250 людей, 120 тисяч залишилися без даху над головою. Українські миротворці в Конго базуються вже дев'ять років. Стежать за мирним процесом після війни у 1998-2002 роках. Виконують завдання з логістики і транспортування сил ООН, іноді беруть участь у бойових діях.