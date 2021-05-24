США пока не планируют вводить санкции против Беларуси [ Редактировать ]
США осудили инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске и арестом основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Однако пока вводить санкции против Беларуси не планируют.
Об этом в ходе регулярного брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Нового определения случившемуся у нас нет. Могу сказать, что мы возмущены. Однако мы не готовы юридически изменить формулировки относительно угона или санкций. Для рассмотрения этого требуется определенный процесс", — сказала она.
По ее словам, речь о санкциях может идти после прозрачного и вызывающего доверия расследования, провести которое требуют США. "Мы поддерживаем серию двухсторонних контактов с нашими партнерами", - добавила она.
Ранее Зеленский поручил определить сроки выплат за карантин, больничных и декретных.
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