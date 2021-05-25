У Турції назвуть вулицю в честь українського вченого [ Редактировать ]
У столиці Туреччини назвуть вулицю іменем українського вченого - Агатангела Кримського. Про це повідомив посол України в Туреччині - Андрій Сибіга. За його словами, перейменують саме ту вулицю, де розміщено наше представництво.
Такі зміни приурочені до 150-річчя з дня народження Кримського. Окрім того, аташе анонсував ще й відкриття українського парку в центрі Анкари. Рішення вже ухвалила місцева влада. А локація на етапі впорядкування.
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