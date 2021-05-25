Про це повідомив посол України в Туреччині

У столиці Туреччини назвуть вулицю іменем українського вченого - Агатангела Кримського. Про це повідомив посол України в Туреччині - Андрій Сибіга. За його словами, перейменують саме ту вулицю, де розміщено наше представництво.

Такі зміни приурочені до 150-річчя з дня народження Кримського. Окрім того, аташе анонсував ще й відкриття українського парку в центрі Анкари. Рішення вже ухвалила місцева влада. А локація на етапі впорядкування.