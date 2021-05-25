Уже с 1 июня украинцев ждут новые правила на дорогах. Так, в действие вступят ежегодные сезонные правила для крупногабаритного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Кого коснутся: крупногабаритного транспорта

крупногабаритного транспорта Когда : будут действовать в дневное время и в жаркую погоду

: будут действовать в дневное время и в жаркую погоду Зачем: сохранить автомобильные дороги общего использования.

Каки будут ограничения и запреты

На автотрассах общего пользования государственного значения установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Как быть водителям?

Для этого существуют предназначенные для этого площадки временной стоянки. Они находятся в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Также на карте указаны такие места. Либо знаки на дорогах могут также подсказать, где искать такое место.

Кроме того, существуют еще TIR-паркинги, их также можно отыскать на карте.

За кем контроль соблюдения?

Территориальные подразделения "Укртрансбезопасности" и областные подразделения Национальной полиции Украины будут следить за ситуацияей на дорогах, контролировать выполнение требований и проверять весовые параметры.

Напомним, что в середине марта в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД.

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