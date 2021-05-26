Минирование самолета Ryanair: Лукашенко впервые сделал заявление [ Редактировать ]
Александр Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. Борт экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая.
Об этом он сказал на встрече с парламентариями в Доме правительства Беларуси.
"Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши? Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - отметил Лукашенко.
Комментируя историю с посадкой самолета, он подчеркнул, что недоброжелатели Беларуси "перешли от организации бунтов к этапу удушения".
"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали", - заявил президент Беларуси.
Ранее сообщалось, что на саммите ЕС решили расширить экономические санкции против Беларуси.
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