США готовят санкции против Беларуси [ Редактировать ]
США готовят меры против Беларуси и режима президента страны Александра Лукашенко из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair в тесном контакте с европейскими союзниками. Рассматриваемые варианты включают возможность введения санкций.
Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить варианты эффективных действий, включая санкции, в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко.
"Мы, разумеется, остаемся в тесном контакте и координации с европейскими коллегами", - сказала Псаки.
Она напомнила, что вчера разговаривала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он, по ее словам, в беседе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым "твердо изложил обеспокоенность" Вашингтона относительно действий Минска.
Ранее сообщалось, что на саммите ЕС решили расширить экономические санкции против Беларуси.
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