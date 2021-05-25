США готовят меры против Беларуси и режима президента страны Александра Лукашенко из-за принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair в тесном контакте с европейскими союзниками. Рассматриваемые варианты включают возможность введения санкций.

Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, президент США Джо Байден поручил своей команде подготовить варианты эффективных действий, включая санкции, в тесной координации с европейскими союзниками и международными организациями, чтобы привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко.

"Мы, разумеется, остаемся в тесном контакте и координации с европейскими коллегами", - сказала Псаки.

Она напомнила, что вчера разговаривала с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Он, по ее словам, в беседе с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым "твердо изложил обеспокоенность" Вашингтона относительно действий Минска.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕС решили расширить экономические санкции против Беларуси.