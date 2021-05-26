Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич якобы планировал устроить "бойню и кровавый мятеж" в Беларуси. Якобы у него есть опыт боевых действий на Донбассе. Об этом в парламенте Беларуси заявил президент Александр Лукашенко, передает sb.by.

"Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь в Беларуси он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж", - заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что с точки зрения белорусских властей в самолете Ryanair, который вынудили сесть в Минске, находился террорист.

"Согласно законодательству этот человек внесен в список террористов, его организация признана экстремистской. Кому это неизвестно? И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту - это наше суверенное право", - добавил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕС решили расширить экономические санкции против Беларуси.