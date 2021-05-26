Литва закрыла небо для белорусских авиакомпаний [ Редактировать ]
В среду, 26 мая, правительство Литвы запретило белорусским авиаперевозчикам заходить в воздушное пространство страны. Запрет вступает в силу с 3 часов ночи 27 мая.
Об этом заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис на заседании правительства, сообщает Delfi.
Отмечается, что запрет действует, прежде всего, для белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник сообщила о прекращении полетов в Литву.
"Европейский совет принял вполне четкие выводы, в которых сказал, что белорусским авиатранспортным компаниям должно быть запрещено пользоваться воздушным пространством Евросоюза", - сказал Скуодис.
Напомним, Агентство ЕС по авиационной безопасности во вторник, 25 мая, рекомендовало всем компаниям Евросоюза избегать воздушного пространства Беларуси. В свою очередь Литва со вторника уже запретила пользоваться аэропортами Литвы, если полет осуществляется через воздушное пространство Беларуси.
Ранее сообщалось, что Чехия приостанавливает полеты над Беларусью. Также мы писали о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
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