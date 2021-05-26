В нескольких регионах России домашних животных начали вакцинировать от коронавируса. Их прививают вакциной российского производства "Карнивак-Ков".

Об этом заявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, сообщает "РИА Новости".

По словам Мелано, прививки делают в частных и государственных ветеринарных клиниках, которые закупили препарат у разработчика и производителя, подчиненному Россельхознадзору.

"Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле", - отметила она.

Российская вакцина "Карнивак-Ков" - пока что единственный зарегистрированный в мире препарат от коронавируса для животных. Как утверждает российских разработчик, сохранение иммунитета после вакцинации этим препаратом оценивают в 6 месяцев.

К слову, клинические исследования подобных препаратов сейчас также ведутся в США и Италии.

Ранее сообщалось, что в Финляндии разрабатывают вакцину от COVID для животных.

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