Пандемия коронавируса стала самым главным событием прошлого года, которое продолжает держать в страхе людей до сих пор. Пока человечество все еще борется с тяжелым вирусом, мошенники пытаются обогатиться на несчастье. Если ранее в сети мы могли найти сомнительные лекарства от коронавируса для людей, то теперь вакцинировать от COVID предлагают и животных.

"Подробности" выясняли, нужно ли вакцинировать вашего питомца от коронавируса и как не попасться на "удочку" мошенников.

Множество онлайн-магазинов продают препараты от коронавируса для животных. "Специфические антитела предотвращают развитие клинических симптомов у животного при инфицировании коронавирусом собак. Иммунитет после ревакцинации развивается через 7-14 дней и продолжается шесть месяцев", - обещает нам производитель.

Однако, лишь 31 марта в России была официально зарегистрирована первая вакцина от коронавируса для животных. Что же тогда продают нам в сети? Мы связались с несколькими интернет-магазинами, однако никакой информацией о лекарстве они не владели.

Связаться с официальным представителем "Bioveta" нам так и не удалось. После вопросов о вакцине, женщина ответила, что номер, указанный на сайте, - частный и уже давно не действителен для связи с представителем.

Безусловно, повышение активности вакцинации животных объясняется страхом людей заразиться коронавирусом от своих домашних питомцев. О том, действительно ли собаки и коты могут заразить человека COVID-19 и нужно ли делать им прививки рассказала врач ветеринарной клиники "Зоолюкс" Анна Старенькая.

Насколько вакцинация необходима для наших питомцев?

Вообще вакцинация нужна обязательно. Есть большое количество вирусных инфекций, которые могут вызывать серьезные последствия. Нужно расценивать риск заражения и насколько животное клинически здорово.

Питомцы болеют коронавирусом? Какая у них симптоматика и отличается ли она от человеческой?

Собаки, кошки болеют коронавирусом, но другого типа, чем люди. У животных это альфа-тип, у людей - бета. Это совсем разные вирусы. Симптоматика совсем разная. У собак вирус сопровождается поносом, вялостью, снижением аппетита. Это обычно не опасное заболевание. У кошек ситуация чуть похуже. Этот вирус может выходить за пределы кишечника в кровеносное русло, распространятся по организму и вызвать кровеносный перитонит.

Тот вид коронавируса, который есть конкретно у котов, может быть смертельным.

Могут ли люди заразиться коронавирусом от животных?

Нет. Вирус у животных не заразный для другого вида.

Нужно ли вакцинировать животных от коронавируса?

Есть одна зарегистрированная вакцина российская, которая недавно вышла. Но в этом смысла нету, так как нет данных о том, что животные могут заразить человека.

Если зарегистрирована только одна вакцина, что же тогда продают в сети? Это мошенничество?

Конечно, это возможно. Ветеринары очень широко это обсуждают и никто не может понять, зачем это делать.

Вывод: никогда не нужно путать коронавирусную инфекцию животных и человека. Это совершенно разные заболевания. Коронавирусная инфекция животных абсолютно безвредна для человека, поэтому не стоит поддаваться паническим слухам, что от животных можно подхватить "ковид".

Ранее Степанов рассказал, что Украина прошла третий пик пандемии коронавируса.

Также глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина должна подготовить лабораторию для разработки вакцин.

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