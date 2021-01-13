В Финляндии разрабатывают вакцину от COVID для животных [ Редактировать ]
В Финляндии разрабатывают вакцину от коронавируса для животных, чтобы защитить от COVID-19 норок и финских енотов.
Об этом сообщает ассоциация животноводов FIFUR.
Разработку вакцины инициировала эта же ассоциация. Ее созданием занимается исследовательская группа в Хельсинки.
"Необходимо предотвратить его (вирус - ред.) распространению среди животных в сельском хозяйстве, меховой промышленности и дикой природе Финляндии", - отметила глава группы разработчиков Тарья Сирон.
В организации подчеркнули, что среди меховых зверей особенно восприимчивы к заражению коронавирусом норка и финский енот.
О сроках начала испытания вакцины не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Дании на фермах уничтожили всех норок с COVID-19. Отмечается, что в стране коронавирус выявили на 284 норковых фермах, еще 25 норковых хозяйств находятся под подозрением.
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