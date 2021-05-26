У Бразилії виявили найнебезпечніший штам COVID-19 [ Редактировать ]
У Бразилії зафіксували новий різновид коронавірусу. За даними асоціації вірусологів, він має мутацію в шиповидному білку, яким чіпляється до людських клітин. Новий варіант назвали Р4, його виявили у кількох містах штату Сан-Паулу. Чи є штам заразнішим, дослідники поки сказати не можуть.
Бразилія наразі третя у світі за числом загальних випадків COVID-19, з минулої осені цифри стабільно високі, за останню добу зареєстрували 73,5 тисячі інфікованих.
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