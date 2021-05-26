Скандальний російський газогін "Північний потік-2" може бути добудований. Такого висновку дійшла західна преса, аналізуючи слова американського президента Джо Байдена. Той назвав нові обмеження проти будівництва "контрпродуктивними санкціями".

Тож, що саме сказав президент США, та як новину коментують у світі?

Цих слів ніхто не очікував. Підійшовши до преси всього на 4 хвилини перед тим, як вилітати до Делаверу, Байден коротко відповів щодо Білорусі (мовляв, з санкціями щодо Мінська ще не визначився), а потім згадав і "Північний потік".

Джо Байден, Президент США:

Оскільки він майже повністю завершений, це по-перше... І я ж не можу дозволити Німеччині робити щось - чи ні... Піти ще далі й запровадити санкції зараз - було б, на мою думку, контрпродуктивним для наших стосунків з Європою.

Ці слова Байдена без перебільшення стали сенсацією. Адже по суті вперше преса чує від Президента США не "ритуальні" обіцянки зупинити другий "Північний потік", а зізнання, що його таки добудують. У своє виправдання Байден сказав - мовляв, газогін все одно був "майже повністю завершений" у момент, коли він отримав посаду.

Nord Stream 2 - компанія-оператор "Північного потоку" висловлювати свою думку про ці новини з Вашингтона відмовилася; сказали пресі - "не можуть коментувати політичні дебати". Але, по суті, їм на найвищому рівні дали "зелене світло" завершувати роботи. А готовність скандального проєкту зараз уже 95%. Адже слова Президента США - завжди сигнал.

У Бундестагу вже заговорили про "пом'якшення позиції США": глава парламентського комітету з економіки та енергетики Клаус Ернст сказав журналістам - мовляв, останні новини з Америки "кажуть про те, що політика Вашингтона щодо проєкту може змінитися".

Дуже болісно сприйняли ці слова у Варшаві. Речник правлячої партії Радослав Фогель у інтерв'ю польському радіо навіть сказав - "будівництво газогону є рівнозначним тому, щоб передати зброю в руки Росії".

Радослав Фогель, заступник прессекретаря партії "Закон і справедливість" (Польща):

Це зброя газова, енергетична, яка використовуватиметься, як не раз вже було, також і в політичній сфері. А на додачу маємо ще і відсутність єдності у самій Європі.

Вже за місяць Байден має зустрічатися і з Ангелою Меркель (під час самміту "Великої Сімки") і з Путіним (у Женеві). І у коридорах влади кажуть: для цих перемовин йому потрібні аргументи, то ж вирішили їх не загострювати заздалегідь. Водночас у Конгресі - різкий спротив. І сенатори-республіканці можуть спробувати законодавчо заборонити послаблення санкцій. Хоча для цього їм і потрібні голоси хоча б кількох демократів і не факт, що хтось з власної партії (навіть не погоджуючись із цим рішенням) відкрито піде проти Байдена.

Втім, експерти з питань енергетики, з якими я поговорив, запевняють: навіть якщо газогін і добудують - це ще не кінець. Коли труба вже буде готова, залишаться два важливі етапи, введення в експлуатацію і сертифікація. І саме під час неї якраз можливі і боротьба, і протидія.