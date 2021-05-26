В среду, 26 мая, в Кривом Роге молодой человек поджег свою беременную возлюбленную и скрылся. Его уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Пострадавшую госпитализировали.

26 мая около 16:10 от работников ГСЧС в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки по ул. Соборности в Долгинцевском районе горит девушка.

Как оказалось, молодые люди поссорились.

В связи с этим 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег ее, а потом скрылся с места происшествия. Девушку доставили в больницу.

У юноши дома провели обыск, в ходе которого изъяли оружие. Решается вопрос об открытии уголовного производства (покушение на убийство).

Ранее сообщалось, что крымчанин поджег себя в авто из-за ссоры с женой. По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter в разгаре ссоры с супругой заблокировал двери изнутри и облил себя горючей жидкостью, после чего совершил поджог.

Также мы писали о том, что в Днепре школьник два месяца насиловал одноклассника. Отмечается, что мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Сейчас продолжаются следственные действия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.